Dede Korkut Öykü Yarışması

19.01.2026 12:17
Türk dünyasından lise öğrencileri, Dede Korkut'u anlatacak öykü yarışmasına katılacak.

Türk dünyasından lise öğrencileri, "Uluslararası Turana Doğru Dede Korkut" başlıklı öykü yarışmasıyla Dede Korkut'u anlatacak.

Bayburtlu sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Dede Korkut Platformunca organize edilen yarışmaya, Türkiye'de 81 il ve Türk dünyasındaki ülkelerde eğitim gören tüm lise öğrencileri başvuru yapabilecek.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen yarışmaya başvurular 6 Şubat'a kadar devam edecek.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini 2 Nisan'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek törende alacak.

Ayrıca yarışma kapsamında ülke ve Türkiye birincilerine 5 günlük İstanbul gezisi organize edilecek.

İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, AA muhabirine, Dede Korkut'un makamının bulunduğu Bayburt'tan öğrencilerin yarışmaya ilgi göstereceğine inandığını söyledi.

Yarışmanın uluslararası boyuta taşınmasının önemli olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Fuat Köprülü'nün dediği gibi 'Türk edebiyatını terazinin bir kefesine koysanız diğer kefeye de Dede Korkut'u koysanız, Dede Korkut ağır basar.' Bu manada kadim kültürümüz olan Dede Korkut'un bütün öğrencilerimiz tarafından tanınmasına vesile olan bu yarışma bizim için çok önemli. Bayburt'ta da Dede Korkut'un torunları bu yarışmaya gereken ilgiyi gösterecekler." diye konuştu.

Bayburt Fen Lisesi edebiyat öğretmeni Recai Hançer de Türk dünyasına, tarihine, kültürüne, Türk düşüncesine dair milli bir bakış açısıyla söylenen her şeyin Dede Korkut'a düşülen bir şerh niteliğinde olduğunu söyledi.

Yarışmanın kendi öğrencileri için ayrıca bir önem arz ettiğini vurgulayan Hançer, "Çünkü bu toprakların çocukları Dede Korkut'tan aldıkları feyzle kendilerini yeniden inşa edecektir. Dede Korkut'un gözüyle Türk dünyasındaki balalarımızla bir ve bütün olacaktır. " dedi.

Yarışmaya hazırlanan öğrencilerden Büşra Ergün ise Dede Korkut hikayelerinin kendisi için çok özel eserler olduğunu dile getirdi.

Dede Korkut eserlerinin yaşadığı topraklardan süzüldüğünü anlatan Ergün, "Bu eserle birlikte topraklarımıza, kendimize adeta bir sondaj yapıyoruz ve kendimizi buluyoruz. Bunun için yarışmaya katılmak benim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Abdulkadir Güven de yarışmaya katılarak Türk dünyasındaki akranlarıyla bir ve bütün olacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

