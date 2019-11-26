Dededen kalma dükkanı kütüphaneye çevirdi

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi Süle Mahalle Muhtarı Aziz Keskin , dedesi Osman Keskin 'den kalma bakkal dükkanının bir bölümünü kütüphaneye çevirdi, diğer bölüm ise muhtarlık olarak hizmet veriyor. Birçok öğrenci ve yetişkin kütüphaneye kitap okumak için gelirken, Muhtar Aziz Keskin, "Muhtarlık seçimleri öncesinde kütüphane için vaatte bulunmuştum. Babam da kitap okumayı çok severdi. Hatta 40 yıl önce kahvemizde kütüphane köşesi vardı. Ben de dedemin ve babamın bu kitap sevgisi için dükkanı kütüphaneye çevirdim" dedi.

Çan ilçesi Terzialan beldesi 130 haneli 400 nüfuslu Süle Mahalle Muhtarı Aziz Keskin, dedesi, babası ve kendisinin kitap sevgisi için bakkal dükkanının bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü, diğer bölüm ise muhtarlık olarak kullanılıyor. Kitap okumayı çok sevdiğini belirten Muhtar Aziz Keskin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde mahalle muhtarlığına adaylığını koydu. Seçim öncesi verdiği kütüphane vaadini muhtar seçilmesiyle gerçekleştirdi. Muhtar Aziz Keskin, dedesinden kalma bakkal dükkanının bir bölümünü muhtarlık hizmet binasına çevirirken, 40 metrekarelik bir odasını da kütüphaneye çevirdi. Geçen 16 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen Süle Mahallesi Kütüphanesi'nde bin 500 kitap bulunuyor. İnternet ve yazıcının da mevcut olduğu kütüphaneden öğrenciler ve vatandaş okumak istedikleri kitabı 15 gün boyunca alabiliyor. Öğrenciler aynı zamanda kütüphanede internetten de yararlanarak ödevlerini yapabiliyor.

'KİTAP OKUMAK VE ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN GÜZEL BİR ORTAM'

Kütüphaneye gelen Şehit Engin Eker Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Kürşat Yılmaz , interneti bulunan kütüphanenin kitap okumak ve araştırma yapmak için güzel bir ortam olduğunu söylerken Biga Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Sıla Çengel ise, "Genelde kütüphaneye kitap almaya geliyorum. Geldiğimde de oturup satranç oynuyorum. Kitap okumak çok güzel, çünkü kitap okumak bilgi veriyor. Kitap okumayı arkadaşlarıma da tavsiye ederim" diye konuştu.

'KÖYÜMÜZDEKİ KADINLAR DA KİTAP ALIYOR'

Çan İbrahim Bodur Lisesi 11'nci sınıf öğrencisi Büşra Demirci ise, "Sınav haftasında arkadaşlarımla birlikte ders çalışmaya da geliyoruz. Aynı zamanda kütüphanede internet de olduğu için rahatlıkla araştırma yapabiliyoruz. Köyümüzdeki kadınlar da okumalarını geliştirmek için gelip, kitap alıyorlar. İnsanların kendisini geliştirmesi açısından kitap okumalılar. Kelime haznesini büyütmek adına önemli bir şey" dedi.

'KİTAP PAYLAŞTIKÇA GÜZELDİR'

Postacı Mehmet lakaplı rahmetli babasının kitap okumayı çok sevdiğini belirten Mahalle Muhtarı Aziz Keskin, "Babam bize de kitap okuma sevgisini aşıladı. Ben de kitap okumayı severim. Evimizde de kendi çapımızda bir kütüphanemiz vardı. Kitap paylaştıkça güzeldir. Evde tozlu raflarda durmasının çok anlamı olmuyor. Muhtarlık seçimleri öncesinde kütüphane için bir proje düşündük. Dedemin 20 yıl önce kullandığı bu yer bakkal dükkanıydı. Atıl durumdaydı. Muhtarlığı kazanırsak, burayı kütüphaneye çevirecektik. Gençlerimizin kitap okumalarını, ders çalışmalarını, araştırma yapmaları için bu kütüphane ortamını hazırladık. Seçimleri kazandık. İlk projemiz olan bu kütüphaneyi hayata geçirdik. Kütüphanemiz 40 metrekarelik bir alanda. Kütüphanemizde her alana yönelik toplamda 1500'e yakın kitap var. Kitap eksikliğimiz var. Duyarlı vatandaşlardan kütüphanemize güncel kitaplar konusunda destek bekliyoruz" dedi.

'FAYDALI OLABİLDİYSEK NE MUTLU'

Rahmetli babası ve amcalarının anlattığına göre 1970'li yıllarda kahvehanelerinde bir kütüphane köşesi olduğunu da ifade eden Keskin, "O yıllardan da bir kitap sevdası ve kütüphane ilgisi var. Gençlerimizin kendisini geliştirebilmesi için böyle bir ortam sağladık. İnşallah faydalı olur. Faydalı olduğunu da görüyoruz. Çan'dan, Terzialan'dan öğrenciler gelip, kütüphanede kitap okuyup, derslerini çalışabiliyorlar. Her yaştan kesime kütüphanemizden 15 günlük kitap veriyoruz. Okuyan 15 gün sonra geri getiriyor. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu" diye konuştu.

- Çançanakkale