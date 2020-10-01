Dedeköy Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Dedeköy Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçadağ ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Dedeköy Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçadağ ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı çalışmalarının tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da katıldı.

Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesinde tamamlanan altyapı çalışmalarının tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkan Vekili Mustafa Turhan, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Akçadağ MHP İlçe Başkanı Kenan Güde ile mahalle sakinleri katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Dedeköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Çubuk, yatırım ve hizmetler için teşekkür ederken MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ise yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Yaklaşık 500 nüfuslu Dedeköy mahallesinde 6 bin metreye yakın kanalizasyon şebekesi yaptıklarını belirten Karataş, "Bunların parsel ve muayene bacaları bunların hepsi tamamlandı. Bu çalışmaları hizmete sunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke ise yaptığı konuşmasında, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bu çalışmanın Dedeköy mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dedeköy mahalle sakinlerine ayrıca şundan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Pandemi sürecindeyiz. Çok şükür Dedeköy mahallemizde bugüne kadar 1 tane vakamız oldu. Başka her hangi bir vakamız yok, inşallah tedbirleri de elden bırakmayarak sıkı bir şekilde bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Programda son olarak söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Biz gittiğimiz her yerde şunu diyoruz. Şemsiyemiz gökyüzüdür, gçkyüzünde herkes havayı nasıl teneffüs ediyorsa, gözünü kapattığında güneşin ışığında nasıl yararlanıyorsa, perdesini kapatmayan herkes nasıl güneşin ışığında ve ısısında yararlanıyorsa bizim hizmet anlayışımızda aynen bu çerçevede içerisinde herkesi bir, beraber tutarak hizmetlerimizi sunmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Dedeköy mahallesine yaklaşık 5,5 milyon TL'lik bir altyapı çalışması yapıldığını ve bundan sonraki süreçte de 4 kilometrelik yolun asfalt çalışmasını gerçekleştireceklerini kaydeden Gürkan, "2 yıl içerisinde asfaltsız, susuz ve alt yapısız hiçbir yerleşim yerimiz kalmayacak. Bu konuda bütün birimlerimiz gece gündüz demeden, mesai gözetmeden çalışıyoruz. Bu şehirde ve bu şehirde yaşayan bütün hemşerimiz bizim için birdir. Hünkar Hacı Bektaş Hazretleri ne diyor; 'Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız' Bizlerde hep birlikte Dedeköy olacağız. Hep birlikte Doğanşehir olacağız, Hep birlikte Akçadağ olacağız. Hep birlikte Malatya olacağız, Hep birlikte Türkiye olacağız. Hep birlikte insanlığın genel anlamda onur bir paydası bir ferdi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Göreve geldikten sonra bir buçuk yılda büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini dile getiren Gürkan, "Malatya tarihinde olmayan bin 500 km yol yaptık. Malatya tarihinde bir rekordur. Altyapı noktasında MASKİ olarak 400 milyonluk yatırım planlandı ve o yatırımlar yapılıyor. Akarsulara kanalizasyon suyu karışmayacak talimatı verdik. 12 tane arıtma tesisi ihalesi yapılıyor. Doğu kolektörü başlamıştı biz geldik bitirdik. Bütün ilçelerimizde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılan bu çalışmalar Dedeköy mahallemize ve Malatya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Gürkan ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yürütmüş olduğu yatırımlar ve hizmetler ile ilgili bilgiler aktardı. - MALATYA

Dedeköy Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı
Dedeköy Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı
Dedeköy Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı
Dedeköy Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dedeköy Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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