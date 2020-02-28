Dedeli: "Ünye'de müşteriler bizi kucakladı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dedeli: 'Ünye'de müşteriler bizi kucakladı' - Son Dakika Ekonomi

Dedeli: "Ünye'de müşteriler bizi kucakladı"

6 saat önce

Avrupa'nın en büyük köfte tesislerine sahip olan Köfteci Yusuf 85. Şubesini Ordu'nun Ünye ilçesinde açarak halkın hizmetine kazandırdı.

Dedeli:

Avrupa'nın en büyük köfte tesislerine sahip olan Köfteci Yusuf 85. Şubesini Ordu'nun Ünye ilçesinde açarak halkın hizmetine kazandırdı.


Bursa'nın İznik ilçesinde iş adamı olan Köfteci Yusuf, 1996 yılında 4 masalı bir iş yerinde başladığı hayallerini şubeler ve tesislere çevirerek büyütmeye başladı. İş adamı Yusuf Akkaş'ın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 50 bin metrekare alan üzerine kurduğu köfte fabrikasında veteriner hekim kontrollerinde hijyenik ortamda ve özenle seçilmiş hayvanların gerekli tüm kontrolleri sağlandıktan sonra günlük olarak taze bir şekilde hazırlanan ürünler dondurulmadan tüm şubelere gönderiliyor.


Köfteci Yusuf Operasyon Sorumlusu Menderes Barinal, "Köfteci Yusuf'a Ünye'de çok talep vardı. Çok şükür markamızı buraya taşıyabildik. Ben ve ekip kalite departmanlarımızla beraber rutin olarak aylık planlar yapıp şubemizi burada ziyaret ederek en iyi ürünlerimizi ve hizmetimizi nasıl sunarız diye misafirlerimizi ve müşterilerimizi bekliyoruz. Özellikle hızlı bir ekiple beraber çalışıyoruz" dedi.


"Ünye'de vatandaşlarımızın bizi ve markamızı kucaklaması açıkçası keyif verdi"


Köfteci Yusuf Genel Müdür Yardımcısı Kemal Dedeli ise, "Burada gerek Ordu'nun Ünye ilçesindeki vatandaşlarımızın bizi ve markamızı kucaklaması açıkçası keyif verdi. Burada iki konsepte hizmet veriyoruz. Yüzde yüz et döner hizmetini Ünye halkıyla buluşturduk ve yaprak döner olarak satışa sunduk. Bununla beraber Köfteci Yusuf bölümümüzde ise köfte, tavuk ve fermente sucukla beraber tüm misafirlerimiz tüketebilirler. Hesaplı kasap reyonumuzdan en kaliteli etleri güvenle tüketebilirler. Çünkü fabrikamızdan günlük olarak ürünlerimiz dondurulmadan soğuk hava deposu olan araçlarımızdan direk işletmemize geliyor. Ürünlerimiz buraya gelirken veteriner hekimler ve gıda mühendisleri kontrolünde geliyor" diye konuştu. - ORDU

Avrupa, Dedeli, Ordu, Ünye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek" Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 01:02:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dedeli: "Ünye'de müşteriler bizi kucakladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]