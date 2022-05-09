DeFacto'dan NFT dünyasına hızlı giriş: DeFacto X Fırat - Son Dakika
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DeFacto'dan NFT dünyasına hızlı giriş: DeFacto X Fırat

09.05.2022 20:26
DeFacto'dan NFT dünyasına hızlı giriş: DeFacto X Fırat

eFacto, ülkemizin en başarılı karikatüristlerinden Uğur Gürsoy'un hayat verdiği Fırat karakteriyle birlikte NFT dünyasına hızlı bir giriş yapıyor.

DeFacto, ülkemizin en başarılı karikatüristlerinden Uğur Gürsoy'un hayat verdiği Fırat karakteriyle birlikte NFT dünyasına hızlı bir giriş yapıyor. Moda ile teknolojiyi buluşturan ve bu vizyonunu Web 3.0 dünyasına taşıyan DeFacto, geniş bir hayran kitlesi edinen Fırat'ın yeni serüvenlerine farklı sürprizlerle eşlik edecek.

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Defacto, NFT dünyasına adım atıyor

ünyanın dört bir yanında modayı ve yeni trendleri sunan, teknolojinin gücünü harmanlayarak sektörde öncü çalışmalara imza atan DeFacto, Fırat'ın NFT projesiyle Web 3.0 dünyasına da yenilikçi yaklaşımını taşımaya ve ekosisteme değer katmaya hazırlanıyor.

DeFacto'dan NFT dünyasına hızlı giriş: DeFacto X Fırat

Dijital nesilleri bir araya getiren ve hayata geçirdiği yenilikçi projeleri ile bu dönüşüme liderlik eden DeFacto, uzun vadeli stratejileri arasında yer alan Web 3.0 dünyasını da bu proje ile faaliyet alanları arasına katıyor. 93 ülkede tüketicilerine ulaşılabilir modayı mümkün kılan ve mutluluklarına ortak olan DeFacto, bu yeni girişimiyle dijital dünyada da ilk olmaya ve bu dünyanın moda tercihlerine yön vermeye hazırlanıyor.

5000 adetten oluşan ve kısa sürede tamamı satılarak yüksek bir pazar hacimine ulaşan ilk koleksiyonunu Aralık ayı sonunda hayata geçiren Fırat, Türkiye'den çıkarak NFT dünyasında global bir hayran kitlesine ulaşarak özellikle bulunduğu Avalanche blockchain ekosistemindeki en büyük projelerden birisi olmayı başardı. DeFacto ile Fırat'ın nasıl bir serüvenle hayranlarının karşısına çıkacağı ise yakında duyurulacak.

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Uğur Gürsoy, Defacto, Fırat, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel DeFacto'dan NFT dünyasına hızlı giriş: DeFacto X Fırat - Son Dakika


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