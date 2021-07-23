Üye Girişi
Defalarca çalan telefona cevap vermedi! Ünlü sanatçı Levent Aykul'un şüpheli ölümü - Son Dakika

Defalarca çalan telefona cevap vermedi! Ünlü sanatçı Levent Aykul'un şüpheli ölümü

23.07.2021 22:21

Ünlü tiyatro oyuncusu Levent Aykul, bayram nedeniyle gittiği Antalya Kemer'deki evinde jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu. Aykul'un vefatı, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Sanatçının kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Sanat camiasını art arda yasa boğan haberler gelmeye devam ediyor. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş ve Turgay Yıldız'ın ardından ünlü bir isim daha hayatını kaybetti.

TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ

Oyuncu Levent Aykul Kemer'de aynı sokakta yaşayan ablasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine çağrılan jandarma ekibiyle girilen evinde, cansız bedeniyle karşılaşıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olay sonrası Aykul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Aykul'un 2 gün önce vefat etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ŞEKER HASTASIYDI

Diğer yandan Levent Aykul'un uzun bir süreden bu yana şeker hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Aykul, Kurban Bayramı'nı geçirmek için Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan yazlık evine gitmişti.

LEVENT AYKUL KİMDİR?

İstanbul'dan yıllar önce Beycik'e gelip burada bir sitede yaşamaya başlayan Levent Aykul'un aynı sitede ablasının da evi bulunuyor. Sanatçı, Koğuş Akademisi, Sabit Kanca, Rom An ve Chef, 18'ler filmlerinde rol almıştı.

Defalarca çalan telefona cevap vermedi! Ünlü sanatçı Levent Aykul'un şüpheli ölümü

Levent Aykul, Tiyatro, Antalya, Kemer, Vefat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defalarca çalan telefona cevap vermedi! Ünlü sanatçı Levent Aykul'un şüpheli ölümü - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor 22:50 Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter hava muhalefeti yüzünden 2 kez iniş yapamadı 21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter hava muhalefeti yüzünden 2 kez iniş yapamadı Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı 21:17 Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu 20:17 Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak 18:45 BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı 18:26 Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti 17:12 Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın 16:06 Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın

Son Dakika Haberleri
18:27 İstanbul'a dönüş yolundakiler dikkat! TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
18:26 Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı
18:25 Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı
18:22 Cumhurbaşkanı, güzel haberi Arhavi'de verdi! Sel mağdurlarının ödemeleri kısa sürede yapılacak
18:17 Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini ciddiye alınca o kötü imajdan yaptı
17:54 Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum
17:52 Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi
17:43 PSV maçındaki performansıyla yıldızı parlayan Zahavi'nin menajeri, Fenerbahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı
17:23 Galatasaray'ın yenilgisi 5 maddeye bağlandı! PSV'ye karşı hiç beklemediği bir skorla kaybetmişti
17:18 3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu
Galatasaray, sol bek Van Aanholt ile anlaştı Galatasaray, sol bek Van Aanholt ile anlaştı         
22:50
Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi! Çatışmalar saatlerdir sürüyor Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi! Çatışmalar saatlerdir sürüyor         
21:57
Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde         
21:33
İsveç'te son 2 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı İsveç'te son 2 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı         
21:07
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi         
19:25
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı         
16:48
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı         
15:00
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı         
11:00
Deprem sonraları aranan adam Prof. Dr. Ahmet Ercan konuştu: 6,8 veya 6,9'luk deprem gelebilir Deprem sonraları aranan adam Prof. Dr. Ahmet Ercan konuştu: 6,8 veya 6,9'luk deprem gelebilir         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 23:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Defalarca çalan telefona cevap vermedi! Ünlü sanatçı Levent Aykul'un şüpheli ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement