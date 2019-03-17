Son Dakika Haberleri: Define Ararken Göçük Altında Kaldılar

Define Ararken Göçük Altında Kaldılar

42 dakika önce

İstanbul Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı.

Define Ararken Göçük Altında Kaldılar, System.String[]
İstanbul Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulamaya çalışıyor. Edinilen bilgilere göre olay, Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşandı. Kiraladıkları evin altında define aramak için yaklaşık 150 metre tünel kazan iki kardeş, göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İki kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Silivri, Güncel
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