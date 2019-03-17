Define Ararken Göçük Altında Kaldılar
42 dakika önce
İstanbul Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı.
İstanbul Silivri
'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulamaya çalışıyor. Edinilen bilgilere göre olay, Silivri Gümüşyaka
Mahallesi'nde yaşandı. Kiraladıkları evin altında define aramak için yaklaşık 150 metre tünel kazan iki kardeş, göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İki kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:01 Kaynak: İHA
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