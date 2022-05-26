Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar

26.05.2022 21:27
Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde define bulmak için patlayıcıyla kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde define bulmak için patlayıcıyla kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Salihli'ye bağlı Çaypınar Mahallesi Arı Taşı mevkiinde bulunan bölgede define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, kayalık alanda yaptığı operasyon sonucu T.D. (37) ve K.K.'yi (44) barut ve patlayıcı maddelerle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada 1 jeneratör, 1 hilti ve 5 hilti ucu, 30 metre kablo, 13 fünye, 1 paraşüt tipi emniyet kemeri, 10 gram barut, 4 kilo 640 gram amonyumnitrat, 3 kilo 875 gram kükürt ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Behzat Akcan - İHA)

Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar
Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar

YORUMLAR
500
Patlayıcılarla kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı Patlayıcılarla kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı Defineciler, dünyaca ünlü tarihi kenti keyif mekanı yaptılar! Tarlaları köstebek yuvasına çeviren definecilere bölge halkı tepkili Defineciler, dünyaca ünlü tarihi kenti keyif mekanı yaptılar! Tarlaları köstebek yuvasına çeviren definecilere bölge halkı tepkili
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Meksika'da yunuslar karaya vurdu! Yetkililer sebebini araştırıyor
23:04 Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz
23:01 Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı
22:05 Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
21:44 Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!
21:26 Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 23:26:05. #1.12#
SON DAKİKA: Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement