Defolu buzdolaplarını ekonomiye kazandırıyorlar - Son Dakika

Defolu buzdolaplarını ekonomiye kazandırıyorlar

28.12.2020 10:59
Defolu buzdolaplarını ekonomiye kazandırıyorlar, System.String[]

Manisa'da bir geri dönüşüm firması, üretim hatası sonucu hurdaya ayrılan buzdolaplarını dönüştürerek, çoğu ithalatla temin edilen ham maddeleri yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Manisa'da bir geri dönüşüm firması, üretim hatası sonucu hurdaya ayrılan buzdolaplarını dönüştürerek, çoğu ithalatla temin edilen ham maddeleri yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Kentte faaliyet gösteren Sahalar Metal firması, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki beyaz eşya fabrikalarında üretim hatası nedeniyle kalite kontrol testlerinden geçemeyen ve hurdaya ayrılan buzdolaplarını satın alıyor.

Tesislerinde bu buzdolaplarını, genelde ithalat yoluyla tedarik edilen metal, polistiren, polietilen ve poliüretan olmak üzere 4 ana grupta geri dönüşümünü sağlayan firma, elde edilen ham maddeleri yeniden sanayicilere sunuyor.

"Ülkenin stratejik sektörlerinden biri olduk"

Firmanın genel müdürü İsmail Aydın AA muhabirine, Türkiye'de binin üzerinde lisanslı geri dönüşüm firması bulunduğunu, yaptıkları işle hem çevreye hem de ekonomiye ciddi bir katkı sunduklarını, bu nedenle ülkenin stratejik sektörlerinden biri olduklarını anlattı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bütün dünyaya beyaz eşya üreten büyük firmaların bulunduğunu ve bu tesislerde üretilen kusurlu buzdolaplarını değerlendirdiklerini dile getiren Aydın, "Genelde ithalatla elde edilen ham maddeleri geri dönüşümle yeniden kazanıyoruz. Yıllık 150 bin tonun üzerinde geri dönüşüm yapıyoruz. Bu sayede ülkemize yaklaşık 3 milyon avroluk girdi sağlıyoruz." diye konuştu.

Aydın, geri dönüşüm sektörünün daha fazla desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Organize, Manisa, Metal, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Defolu buzdolaplarını ekonomiye kazandırıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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