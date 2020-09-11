Deforme olan zeminler revize ediliyor - Son Dakika

Develi Belediyesi ekiplerinin parklardaki revize çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler Harman, Reşadiye ve Aşık Seyrani mahallelerinde deforme olmuş çim zeminleri sökerek yeni çim serimi yaptılar. Çocukların yumuşak bir zeminde oynayarak yaralanmaması için yapılan çalışma mahalle sakinleri tarafından da büyük beğeni topladı.

Ekipler diğer mahallelerde benzer çalışmaları program dahilinde devam ettirecekler. - KAYSERİ