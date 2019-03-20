Son Dakika Haberleri: Değerli metallerden bu beşliye dikkat!

Değerli metallerden bu beşliye dikkat!

1 saat önce

Fed toplantısı öncesinde altın yükseldi, paladyum rekor kırdı.

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Fed toplantısı öncesinde altın yükseldi, paladyum rekor kırdı. Analistler, yıla iyi bir başlangıç yapan değerli metaller için pozitif beklentilerini koruyor. (Evrim Küçük)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:05 

Fed, Ekonomi
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