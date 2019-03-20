Değerli metallerden bu beşliye dikkat!
1 saat önce
Fed toplantısı öncesinde altın yükseldi, paladyum rekor kırdı.
Fed
toplantısı öncesinde altın yükseldi, paladyum rekor kırdı. Analistler, yıla iyi bir başlangıç yapan değerli metaller için pozitif beklentilerini koruyor. (Evrim Küçük)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:05
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