Dehşete düşüren kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bucak ilçesinde akşam saatlerinde kahreden bir kaza meydana geldi. Refüje çarpan otomobildeki 1,5 yaşındaki bebek ve 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

ÜST GEÇİDİN ALTINDAKİ REFÜJE ÇARPTI

Saat 00. 30 sıralarında Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda kahveler mevkiinden Bucak'a giden 32 DT 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin altındaki refüje çarptı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

1,5 YAŞINDAKİ BEBEK ÖLDÜ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 1,5 yaşındaki B. A. ve Dudu Topal (50) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Topal (23), B. A. (7), Türker Altınok (36) ve Tuğçe Altınok'un (29) sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.