DEİK Başkanı Olpak, çocuklarla video konferansta buluştu - Son Dakika

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlamaya hazırlanan çocuklarla video konferansta buluşarak çocukların sorularını yanıtladı.



DEİK açıklamasına göre, Nail Olpak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 23 Nisan'ı evde kutlamaya hazırlanan çocuklarla video konferans yoluyla bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için düzenlenen online buluşmada Olpak, sürpriz sorulara verdiği yanıtlarla çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Öğrencilik yıllarından en sevdiği spor dalına, ilgi duyduğu sanat alanlarından koronavirüsün ne zaman son bulacağına kadar zor soruları cevaplayan Olpak, "Evde Kal" kurallarına uyan çocuklara teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

"Çocuklarımız aileleriyle birlikte yeniden parklara koşacak"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Olpak, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan coşkusunu bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Olpak, "Tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan'ı, egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızla birlikte kutladık. Zorlu koronavirüs sürecini evinde geçiren, okullarından ayrı kalan ve biraz canları sıkılmış olsa da neşelerinden hiçbir şey kaybetmeyen çocuklarımızla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu süreçte 'önce sağlık' derken, aslında hayatımıza dair en büyük önceliğimiz çocuklarımız. Onlar bizim en değerlilerimiz, tebessüm vesilemiz ve umutlarımızı sığdırdığımız geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

23 Nisan kutlamaları için gerçekleştirilen video konferanstan büyük keyif aldığını aktaran Olpak, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızın akıl dolu soruları, müthiş enerjileri ve sımsıcak gülüşleri ile tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Okul anılarımı hatırlatan soruları ile duygulanırken, bu süreçte derslerini aksatmamaları ve bol bol kitap okumaları da beni ayrıca sevindirdi. Tabii en zorlandığım soru ise 'koronavirüs ne zaman bitecek?' oldu. Ümit ediyorum ki koronavirüs salgınının etkisi en kısa sürede son bulacak ve çocuklarımız aileleriyle birlikte yeniden parklara koşacak. Evde geçirdikleri süre boyunca bir an olsun neşesini yitirmeyen, hatta beklemedik bir olgunluk ile anne ve babalarına destek olan çocuklarımızı kutluyorum. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri evlatlarımız için var gücümüzle çalışmalı ve onların parlak fikirlerinden, sınır tanımayan hayallerinden ilham almalıyız. Çünkü çocuklarımız daima en iyisini, refah düzeyi çok daha yüksek bir dünyayı hak ediyorlar. Sağlık dolu günlerde yeniden bir arada olmamız dileğiyle tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."