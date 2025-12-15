Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Hindistan'ın hava kirliliğiyle mücadele eden Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkili olan sis nedeniyle 100 uçuş iptal edildi, 300'den fazla uçuş rötar yaptı.

HAVA KİRLİLİĞİ "ŞİDDETLİ" SEVİYEDE

Hindistan'da NDTV kanalının haberine göre, Delhi çevresinde hava kirliliği "şiddetli" seviyede seyretmeye devam ediyor. Hava kirliliği nedeniyle Delhi ve çevresini etkisi altına alan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek uçak seferlerinde aksamalara yol açtı.

"TURUNCU" ALARM VERİLDİ

Bölgede sis nedeniyle 100 uçuş iptal edilirken, 300'ü aşkın uçuşta rötar yaşandı. Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) yoğun sis için "turuncu" alarm verdi.

90'DAN FAZLA TREN GECİKMEYLE SEFER YAPTI

Hava kirliliği tren seferlerini de olumsuz etkiledi, düşük görüş mesafesi nedeniyle 90'dan fazla tren altı ila yedi saat gecikmeyle sefer yaptı.

EGZOZ GAZLARI, KÖMÜR VE ANIZ YAKIMI...

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı ile rüzgar hızının düşük seyretmesi nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, bölgede çeşitli solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.