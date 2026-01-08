DEM Parti\'den Halep Operasyonuna Tepki

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik operasyona tepki göstererek, "Türkiye bugün gerçek anlamda Suriye'de doğru bir şey, iyi bir şey, yapıcı bir şey yapmak istiyorsa ilk elden bu çatışmanın önüne geçmelidir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit, bazı DEM Parti'li milletvekilleri ile Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, Halep'te düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi.

Halep'te, Eşrefiye'de insanların 10 Mart mutabakatına, 1 Nisan anlaşmasına bağlı olarak yaşam haklarını savunduklarını belirten Temelli, "Bu saldırganlığa karşı yaşam haklarını savunuyorlar ama maalesef 10 Mart mutabakatını ilerletmek ve müzakerelerin önünü açmak yerine, Savunma Bakanlığından, Dışişleri Bakanlığından adeta orayı dinamitleyen, oradaki toplumsal barışı yok etmeye çalışan açıklamaları duyuyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Buna bir an önce son vermek, sorumlu davranmak ve Suriye halklarının bir arada demokrasi içinde, barış içinde yaşayabilecekleri koşulların sağlanmasına olanak sağlayacak bir siyasete ihtiyacımız var. " değerlendirmesini yaptı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise Şeyh Maksud, Eşrefiye ve diğer mahallerde sıkılan her kurşunun kendilerine sıkıldığını söyledi.

Koçyiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bugün gerçek anlamda Suriye'de doğru bir şey, iyi bir şey, yapıcı bir şey yapmak istiyorsa ilk elden bu çatışmanın önüne geçmelidir. Bu çatışmanın genişlemesini, yayılmasını, derinleşmesini ve bütün bir Suriye'yi savaş alanına, bir iç savaşa sürüklemesinin önüne geçecek bütün diyalog kapılarını, bütün müzakere kanallarını zorlaması gerekir. Bir milletvekili olarak, parti olarak, Kürt halkı olarak, Türkiye Demokratları olarak beklentimiz budur."