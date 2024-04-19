DEM Parti\'den İçişleri Bakanı Yerlikaya\'ya "müfettiş" yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın

Yerel seçimlerin ardından Diyarbakır Belediye Meclisi salonundan Türk bayrağının kaldırılması ve Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına' ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mülkiye müfettişlerini görevlendirdi. DEM Parti'den ise konuya ilişkin yanıt geldi.
Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İçişleri Bakanlığı'nın Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclisleri ile ilgili iddialar üzerine müfettiş görevlendirerek inceleme başlatması hakkında açıklama yaptı.
Ayşegül Doğan, X hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımızın açıklamalarına rağmen bu asılsız iddialara inanmaya can atanlar olduğunu biliyoruz. Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamamanızı öneriyoruz. Aynı kaynakları/olanakları kayyum yolsuzluklarını ve bıraktıkları borçları incelemek için seferber etmeyi düşünür müsünüz?" dedi.
Öte yandan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısındaki İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunulmaması olayı ile ilgili soruşturma başlattı.
DEM Parti, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı. Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kararla ilgili "Sonra kayyum gelince de zırlıyorsunuz", "Saygı duymazlarsa kimsede onlara duymaz yakında kayyum gelir", "Bayrağa saygı duymayan yönetim, diskalifiye edilmelidir", "Kayyum is loading", "Zorla tahrik ediyorlar. Ayrışma politikasının üstüne ateşle gidiyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı'nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün yapılan toplantıya ilişkin paylaşılan görüntülerde Türk bayrağının salonda olduğu görüldü.
Geçtiğimiz günlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Partili ve DEM Partili meclis üyeleri arasında İstiklal Marşı ve saygı duruşu nedeniyle tartışma çıktı. Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' iddialarına ilişkin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, " Türkiye'de bayrak ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini, bu ülkenin ortak değerlerine her zaman saygı duyduğumuzu belirtmek isterim. İddia edildiği gibi bu ülkenin değerleri meclisimizde oylamaya sunulmamıştır. Söz konusu hadisenin mevcut gündemlerin dışında olduğunu, bundan önceki oturumlarda da şahsın bu tür gündem dışı konularla meclisin asli görevlerini aksattığını halkımızla paylaşmak isterim. Kamuoyunun bu tür karalama politikalarına itibar etmemesini rica ediyoruz. Ülkemizin, kentimizin ve halkımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Son Dakika › Gündem › DEM Parti'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya 'müfettiş' yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın - Son Dakika
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