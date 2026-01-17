DEM Parti heyeti 1,5 aylık aranın ardından İmralı\'ya gitti

DEM Parti Basın Bürosu, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gittiğini açıkladı.

EN SON 2 ARALIK'TA GİTMİŞLERDİ

Heyet, 2 Aralık 2025 tarihinde İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. O tarihten bu yana İmralı Adası'nda herhangi bir görüşme yapılmadı.

DEM PARTİ'DEN ZİYARET AÇIKLAMASI

Söz konusu ziyaretten saatler önce DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, katıldığı bir yayında hava koşullarının el verdiği ilk anda İmralı'nın ziyaret edileceğini söylemişti. Temel, "Öcalan'la görüşmelerin durduğu yönündeki haberler çıkıyor. Her zaman olduğu gibi İmralı heyetimizin üç üyesinin adayı ziyaret etmesi bekleniyor. Hava koşullarının el verdiği ilk anda bu ziyaret gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYON RAPORU BEKLENİYOR

Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise çalışmalarını devam ettiriyor. Komisyonda üyesi bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleri geçen hafta bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız, hazırlanacak komisyon raporuyla ilgili "Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum." demişti.