DEM Parti\'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

Kocaeli'de bir kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A., görevi başındayken DEM Parti'nin başlattığı saç örme akımına katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşmış ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü hemşire hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu paylaşımın ardından hemşire İ.A İstanbul'da gözaltına alınmış ve işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Hemşire İ.A. yaşananlarla ilgili açıklama yaparak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

"GÖREVİMDEN UZAKLAŞTILDIM"

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan hemşire, "Son günlerde sosyal medya hesapları ve haber kanalları üzerinden sırf saçımı ördüğüm için hakkımda başlatılan karalama ve linç kampanyası üzerine adli ve idari soruşturma açıldı. Adli soruşturma kapsamında ters kelepçeyle akşam saatlerinde gözaltına alındım ve sonrasında evim arandı. Adliye sürecinde adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağıyla tutuksuz yargılanmama karar verildi. İdari soruşturma kapsamında da 25.01.2026 tarihinden itibaren görevimden uzaklaştırıldım." dedi.

HAKARET EDENLERE SUÇ DUYURUSU

Hakkında yapılan paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade eden hemşire, "Bu süre zarfında hakkımda asılsız yayın, paylaşım yapan, ölüm tehditlerinde bulunan, küfür, hakaret eden herkes hakkında abim aynı zamanda avukatım vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunacağımı buradan bildiriyorum. Oradan gelen maddi manevi tazminatları da sokak hayvanlarına bağışlayacağım. Şimdi de aynı omurgasızlar ifademle alakalı asılsız gerçekdışı söylemlerle benim üzerimden takipçi kasmak, izlenme almak ve etkileşimi artırmak adına paylaşımlarına devam etmektedirler." ifadelerini kullandı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Suçlamaları kabul etmeyen A.İ, "Ben ifademde üzerime atılı suçlamaları kabul etmediğimi, kadın haklarına kadın cinayetlerine duyarlı olduğumu, saç örmenin TCK ve 657 Devlet Memurları Kanunu maddelerine göre suç teşkil etmediğini, hakkımda algı yaratılmaya çalışıldığını, devlet memuru, Diyarbakırlı ve Kürt olduğumu, Kürtçe bilmediğimi, anadilimin Zazaca olduğunu ve bundan dolayı bu muameleyi gördüğümü beyan ettim. Bu süre zarfında desteğini derinden hissettiğim, siyasetçi, hukukçu, sanatçı, gurbetçi Kürt, Türk, Alevi diye ayrımcılık yapmadan yanımda olan gerek arayan gerek mesajlarını ileten herkese teşekkürü borç biliyorum. Saçları aynı saç olmayıp bu süreçte benimle aynı acı ve aynı histe olan herkesi sevgiyle kucaklıyorum." şeklinde paylaşım yaptı.