DEM Parti Suriye İle İlgili Heyet Ziyareti Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti Suriye İle İlgili Heyet Ziyareti Yapacak

DEM Parti Suriye İle İlgili Heyet Ziyareti Yapacak
23.01.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edecek ve çözüm çağrısında bulunacak.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Eş Genel Başkanlarından oluşan bir heyetin gelecek hafta Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edeceğini bildirdi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti heyetinin Suriye'nin Haseke iline yaptığı ziyareti anımsatan Doğan, "DEM Parti Eş Genel Başkanlarından oluşan bir heyet, gözlemlerini aktarmak için önümüzdeki hafta siyasi partileri ziyaret edecek. Aynı zamanda çözüm masasını güçlendirmek için siyasetin aktif rol üstlenmesi çağrısı da yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de birleştirici bir rol oynaması gerektiğini ifade eden Doğan, Suriye'de gerçek bir entegrasyon ve çatışmasızlığın sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Suriye'de henüz tam anlamıyla bir ateşkesin sağlanmadığını belirten Doğan, herkesin ateşkesin sağlanması ve Suriye'deki tüm kesimlerin anayasal haklar elde etmesi için yapıcı rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ayşegül Doğan, Orta Doğu, DEM Parti, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Suriye İle İlgili Heyet Ziyareti Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:43:53. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Suriye İle İlgili Heyet Ziyareti Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.