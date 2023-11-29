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Demet Akalın'dan ortalığı karıştıracak sözler: Engin Polat, Dilan Polat'ı döverdi ve kolları mosmor olurdu - Son Dakika

Demet Akalın'dan ortalığı karıştıracak sözler: Engin Polat, Dilan Polat'ı döverdi ve kolları mosmor olurdu

Demet Akalın, eski dostu Dilan Polat'ın 2017 yılında eşi Engin Polat'tan şiddet gördüğünü ancak ısrarlarına rağmen şikayetçi olmadığını söyleyerek magazin gündemine damga vurdu.

29.11.2023 - 16:39,  Güncelleme: 16:45
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Şarkıcılığın yanı sıra TV 8 ekranlarında Jess Molho ile sunduğu Gel Konuşalım isimli programın sunuculuğunu yapan Demet Akalın, eski dostu Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tarafından dövüldüğünü ileri sürdü.

"DİLAN, YANIMA KOLLARI MOSMOR GELİYORDU"

Yıllar önce Dilan Polat'la yakın arkadaş olan Demet Akalın, bugünkü canlı yayında ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı. Polat'ın yıllar önce eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Akalın, şunları söyledi: "Dilan keşke kendi çocuklarını düşünseydi. Çocuklarının aydınlık gelecekleri için bu kadar entrika içine girmeseydin. Benim görüştüğüm zamanlarda Engin, Dilan'ı dövüyordu. Kolları mosmor geliyordu. Bir gün dayak yediği için bana geldi. Benim de Ece diye bir arkadaşım vardı ona karakola götürmesini söyledim. Çünkü ben götürdüğüm zaman iş başka yere gidiyor. Engin'e çok aşıktı eve ama o başka bir sendrom. Katiline aşık olan..."

Demet Akalın'dan ortalığı karıştıracak sözler: Engin Polat, Dilan Polat'ı döverdi ve kolları mosmor olurdu

"ŞİDDET OLAYINI KENDİ GÖZÜMLE GÖRDÜM"

"Dilan'ın ızdıraplarını gördüğüm zaman çok üzülmüştüm. Bu kadar sevdiğin adamın neler yaptığını ve seni böyle bir dünyanın içine soktuğunu bilmen bile kötü. Benim başıma gelse çok kızardım. Bu darp olayı 2017 senesindeydi. O zaman maddi durumu iyi değildi bana 'Aylık 4 bin TL kazanıyorum' derdi. O zamanlar doğum fotoğrafçılığı yapıyordu, Engin de binaların cam silme işini yapıyordu. Ben bunları kendi gözümle gördüğüm için yazıyorum. Karakol ya da savcılığa gitmesini istemiştim ama o istemedi. Biz sonra koptuk zaten."

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SON DAKİKA: Demet Akalın'dan ortalığı karıştıracak sözler: Engin Polat, Dilan Polat'ı döverdi ve kolları mosmor olurdu - Son Dakika
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