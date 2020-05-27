Demir çelik fabrikası sahibinden PCR test cihazı bağışı - Son Dakika

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mescier Demir-Çelik Fabrikası tarafından Bartın Devlet Hastanesinde kullanılmak üzere PCR test cihazı ve tamamlayıcı bağışında bulunuldu.



Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Amerika ülkelerine yaptığı ihracatla ülke ekonomisine katkı sunan Mescier Demir-Çelik Fabrikası sahibi Sabri Mescier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Bartın Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında kullanılmak üzere PCR test cihazı ve tamamlayıcı malzeme bağışı yaptı.



Yaklaşık 300 bin lira değerindeki cihaz ile daha önce Zonguldak ve Karabük'e gönderilen testler Bartın'da yapılabilecek.