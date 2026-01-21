Demir Ege Tıknaz Braga'ya Transfer Oldu - Son Dakika
Spor

Demir Ege Tıknaz Braga'ya Transfer Oldu

21.01.2026 20:21
Beşiktaş, futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya 7 milyon avroya transferini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz'in Braga kulübüne transfer olduğunu bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Demir Ege Tıknaz'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre SC Braga, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir."

Kaynak: AA

