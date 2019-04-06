Demir Grup Sivasspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-3

STAT: Başakşehir
Koleji 4 Eylül
Stadı
HAKEMLER: Koray Gençerler
(xx), İbrahim Çağlar
Uyarcan (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal
(x) - Douglas (xx), Fatih
(xx), Braz (x) (Dk. 59 Torje), Ziya (x) (Dk. 46 Uğur), Diabate (xx), Hakan (xx), Ndinga (x), Özer (x) - Emre (x), Kone (x) (Dk.73 Erdoğan xx)
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Lopes (xxx), Kana Bıyık (xxx) (Dk. 81 Kravets), Sapunaru (xxx), Atila (xxx), Varela (xxx) (Dk. 76 Kucher xx), Şamil (xxx), Hasan Hüseyin
(xxx) (Dk. 66 Levent xx), Deniz (xxx), Chery
(xxx), Umut (xx)
GOLLER: Dk. 84 Erdoğan (Demir Grup Sivasspor
) - Dk.30 ve Dk. 33 Chery, Dk.45 Hasan Hüseyin (İstikbal Mobilya Kayserispor
)
SARI KARTLAR: Erdoğan, Torje(Demir Grup Sivasspor) - Hasan Hüseyin, Lopes, Chery (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu. İlk yarıda bir de penaltıdan yararlanamayan Sivasspor 34 puanda kalırken, konuk ekip Kayserispor 36 puana yükseldi.
4'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan ceza alanında topla buluşan Deniz'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla tehlikeyi önledi.
7'nci dakikada sağdan hareketlenen Diabate, ceza alanına önüne yaklaşıp sol ayağı ile şut denedi, savunmadan döndü.
10'uncu dakikada soldan Emre'nin geliştirdiği atakta Kone topla buluştu, sağdan ceza alanına giren Diabate'yi gördü. Topla buluşan Diabate uygun durumda yerden vurdu, az farkla yandan auta gitti.
13'üncü dakikada atılan pasla ceza sahasına giren Diabate kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda açıyı kapatan kaleci Lung topu kornere çeldi.
14'üncü dakikada sağ kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda yerden gelen topu Hakan kaleye göndermek istedi, savunmada Hasan Hüseyin'in dirseğiyle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kone, penaltı vuruşunda topu yandan auta gönderdi.
19'uncu dakikada Özer'in ara pasında Emre hareketlendi, ceza alanında topla buluştuğu anda vuruşunu yaptı, kaleci Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.
30'uncu dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Chery'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
33'üncü dakikada Atila Turan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topta öne çıkan kaleci Ali Şaşal ve Braz müdahalede tereddüt edince araya giren Chery, ceza alanı dışından plase vuruşla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
44'üncü dakikada bu kez Deniz'in pasında Varela ceza alanında müsait durumda vuruşunu yaptı, kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.
45'inci dakikada sol kanattan Deniz'in ceza alanına ortaladığı topta arka direkte Hasan Hüseyin kafa vuruşunu yaptı ve topu köşeden filelerle buluşturdu. 0-3
47'inci dakikada soldan Emre'nin ceza alanına gönderdiği şutu kaleci Lung iki hamlede kontrol etti.
63'üncü dakikada ceza alanı dışından Özer'in sert şutunu kaleci Lung çeldi.
65'inci dakikada Kone'nin pasında Torje'nin sol ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşta Lung yine topa müdahale ederek gole izin vermedi.
70'inci dakikada sağdan ceza alanına hareketlenen Kana Bıyık'ın şutunu kaleci Ali Şaşal çeldi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
84'üncü dakikada soldan gönderilen uzun topu kontrol eden Erdoğan'un şutunda kaleci Lung'un kolunun altından seken top filelere gitti. 1-3.
Karşılaşma konuk ekip İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- Sivas