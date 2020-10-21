Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya gitti

Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmanda Villarreal ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçı için İspanya'ya gitti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'ya hareket etti.
Demir Grup Sivasspor'da, sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ile Erdoğan Yeşilyurt dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.
Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile çok sayıda yöneticide İspanya'ya gitti.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, takımın İspanya'ya hareketinden önce kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'tan direkt İspanya'ya gideceklerini belirterek, "Ülkemizi temsil etmenin inanılmaz heyecanı içindeyiz." dedi.
- Kaynak: AA
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