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Demir protokol üyeleri ve personelle vedalaştı

1 saat önce

DENİZLİ(İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, tayin nedeniyle ayrıldığı kentte personel ve protokol üyelerine düzenlenen törenle veda etti.

Demir protokol üyeleri ve personelle vedalaştı, System.String[]

DENİZLİ(İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, tayin nedeniyle ayrıldığı kentte personel ve protokol üyelerine düzenlenen törenle veda etti.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, emniyet şube müdürleri, protokol ve basın mensupları katıldı. Veda programında konuşan Demir, Denizli'de görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, devlette görev değişimlerinin olduğunu hatırlattı. Ankara'ya gitmeden önce son kez protokol ile vedalaşan Demir, kentte görev yaptığı süre zarfında kendisine destek olan herkese teşekkür etti.


Veda programına AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve protokol üyeleri katıldı.


Duygusal anların yaşandığı veda töreninde Demir, kendisini uğurlamaya gelenlere sarılarak veda etti. - DENİZLİ

Mevlüt Demir, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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