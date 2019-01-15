Son Dakika Haberleri: Demirci'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Demirci'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi

59 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Demirci'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Demirci ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:54 Kaynak: İHA

Manisa, Demirci, Güncel
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