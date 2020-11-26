Demirci'de esnafa Kovid-19 desteği

Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa Kaymakamlık ve Belediye tarafından 1500 lira destek verilecek.

Kaymakam Adem Kaya, Kovid-19 nedeniyle bazı iş kollarındaki esnafın tedbirler nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşadığını söyledi.

Kaya, esnafa destek olacaklarını belirterek, "Kaymakamlık ve Belediye olarak 1500 lira nakdi destekte bulunulacak. Esnafımızın bu zor zamanlarında yanlarında olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise "Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız, kaymakamlıklar, belediyeler ve sağlık çalışanları salgınla mücadeleyi sürdürüyor. Zorlu süreçte salgından vatandaşlarımızın korunması amacıyla alınan bazı tedbirler sebebiyle iş yerleri kapanmak zorunda kalan esnafımıza Kaymakamlığımız ve Belediyemiz olarak nakdi destekte bulunulacağız. Zorlu süreci hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız." diye konuştu.

Genelge ile iş yerlerini kapatan esnafın, Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Belediyesine 2 Aralık 2020'den itibaren başvurubilecekleri belirtildi.