Demirci'de Off-Road heyecanı - Son Dakika
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Demirci'de Off-Road heyecanı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde kış şartları altında off-road tutkunları karla kaplı alanda büyük heyecan yaşadı.

Demirci'de Off-Road heyecanı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde kış şartları altında off-road tutkunları karla kaplı alanda büyük heyecan yaşadı. Yaklaşık 70 kilometrelik parkurda kara ve çamura saplanan araçlar diğer takımlar tarafından zincir ve halatlarla kurtarıldı.


Manisa'nın Demirci ilçesinde, 35 kişilik Off-Road grubu 70 kilometrelik zorlu parkurda ilerledi. Demirci Akıncıları Off-Road Timi tarafından düzenlenen 'Demirci Off-Road Buluşması' muhteşem görüntülere sahne oldu. Demirci Akıncıları'nı ve Demirci'nin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen, Off-Road buluşmasına 35 adet 4x4 dağ aracı katıldı.


Demirci Akdere Mahallesi parkur başlangıcı olan Akıncılar yolu girişinde Balıkesir Sındırgı, Kütahya Simav, Manisa Gördes ve Demirci ilçelerinden gelen Off-Road ekipleri sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Bin 600 rakımlı Gelinuçtu Tepesine çıkılan yolda kara ve çamura saplanan bazı araçlar diğer Off-Road ekipleri tarafından halat ve zincir yardımıyla kurtarıldı.


Amaçlarının Demirci'yi tanıtmak olduğunu ifade eden Demirci Akıncıları Off-Road Timi sözcüsü Mustafa Güven Çiftçi, "70 kilometrelik parkurda zor zamanlar yaşadık. Herkes birbirine destek vererek, bin 600 rakımlı Gelinuçutu Tepesine ulaştık. Amacımız Milli Mücadele şehri olan Demirci'de kurtuluş savaşının verildiği toprakları gelen katılımcılara göstermek ve Demirci'yi tanıtmak. Gelecek yıl hedefimiz 100 Off-Road aracı ile bu organizasyonu gerçekleştirmek." dedi. - MANİSA

Demirci, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
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