Demirci Gençlik Merkezi ekimde açılıyor - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde kurulan Gençlik Merkezi bir ay sonra faaliyete geçecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Demirci Belediyesi arasında yapılan protokolle, Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne tahsisi yapılan binada gençlik merkezinin kurulumu tamamlandı.

Gençler için bir çok sosyal aktivite alanlarının yer aldığı merkezde, müzik atölyesi, has oda, resim atölyesi, bilgisayar odası, kütüphane, fitness salonu ve sinema salonları yer alıyor.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne giderek gençlik merkezinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, "Belediye başkanımız Selami Selçuk'un desteğiyle ilçemize gençlik merkezini kazandırdık. 1 ay gibi bir süre açmayı hedefliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da merkezin ilçeye hayır olmasını dileyerek, "Gençlerimiz için çok güzel aktivite alanları oluşturulmuş. Sanattan, müziğe, resime kadar gençliğe faydalı olacak boş zamanları dolu dolu geçirebilecekler alanlar var. Kıymetli gençlerimize böylesine bir yer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.