Son Dakika Haberleri: Demirci Kaymakamı Kaya, muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel Demirci Kaymakamı Kaya, muhtarlarla buluştu

Demirci Kaymakamı Kaya, muhtarlarla buluştu

37 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçe Kaymakamı Adem Kaya, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Demirci Kaymakamı Kaya, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçe Kaymakamı Adem Kaya, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.


Kaymakam Adem Kaya başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına ilçede görev yapan kurum müdürleri de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, "Ülkemizin bağımsızlığının ve güvenliğinin teminatı ve koruyucusu Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler diliyoruz" dedi.


Toplantıda mahallelerde yaşanan sorunlar muhtarlar tarafından dile getirilerek, nasıl bir çözüm bulunabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Kaya ise mahalle sorunların çözümü ve eksiklerin biran önce giderilmesi için yoğun çaba göstereceklerini, devletimizin imkanları ölçüsünde en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi. - MANİSA

Adem Kaya, Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda kara operasyonu başladı
"Düğüne gidiyoruz" diyen Mehmetçik'in videosu paylaşım rekoru kırıyor 90'lık dedenin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sosyal medyayı salladı Türk askeri harekat bölgesine yüksek moral ile gidiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:27:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirci Kaymakamı Kaya, muhtarlarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]