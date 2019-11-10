Son Dakika Haberleri: Demirci ormanlarında hazan renkleri
Son Dakika Güncel Demirci ormanlarında hazan renkleri

Demirci ormanlarında hazan renkleri

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü, görenlerde hayranlık uyandırıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü, görenlerde hayranlık uyandırıyor.

Manisa'nın en yüksek ilçesi olan Demirci'de sonbahar tüm güzelliği ile kendini gösterdi.

Demirci - Simav kara yolunda bin 600 rakımlı Akıncılar Yolu, Türkmen Tepe, Yarbasan ve Akçakertik mevkilerinde hazan, en güzel renkleriyle ortaya çıktı.

Dik yamaçlar arasında kıvrılarak ilerleyen yollarda çam ağaçlarının yeşili ile meşe ağaçlarının sararan yapraklarının karışımını barındıran manzara, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Manisa Valiliği foto safari düzenledi

Doğası sonbaharın gelişiyle görenlerde bir başka güzellik duygusu uyandıran ilçeye Manisa Valiliği tarafından "foto safari" düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, ilçenin doğal güzelliklerini sonbaharın renkleriyle fotoğrafladı.

Fotoğrafçı Ammar Hekimoğlu, Manisa Valiliği'nin düzenlediği üçüncü foto safari ile Manisa'nın doğal güzelliklerini keşfettiğini belirterek, "Ben Manisa'nın bu kadar güzel olduğun daha önce bilmiyordum. Bugün bu geziye gelmeseydim, Demirci'nin doğal güzelliklerinden haberdar olmazdım." dedi.

Hekimoğlu, önceki yıllarda sonbahar fotoğrafı çekmek için Karadeniz Bölgesi'ne gittiklerini anlatarak, "Burada Karadeniz'i aratmayacak manzaralar, çok güzel mekanlar var. Fotoğrafı seven herkese buraya gelmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Demirci ormanlarında hazan renkleri

Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu Bolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 02:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirci ormanlarında hazan renkleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]