Demirköy'de teknik gezi düzenlendi

Demirköy ilçesinde düzenlenen teknik gezide, tohumlama, ışık ve boşaltma kesim çalışmaları incelendi.

İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yasin Yaprak, Orman Genel Müdürlüğü Gençleştirme Şube Müdürü Serdar Özkan, Orman Genel Müdürlüğü Silivri Kültür Planları Şube Müdürü Murat Varlıbaş, Orman Genel Müdürlüğü Rehabilitasyon Şube Müdürü İsmail Cengiz Metin ile diğer yetkililerin katılımı ile gerçekleştirilen gezide, Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız tarafından bilgi verildi.

Heyet Macara, Karacadağ ve Demirköy Orman İşletme şefliklerinde geçmiş dönemlerde yapılan tohumlama, ışık ve boşaltma kesim çalışmalarını yerinde inceledi.

Gezinin sonunda Özkan, tensil sahasında yapılan çalışmalar hakkında görüşlerini sundu.

Teknik gezi, değerlendirme toplantısı ile sona erdi.