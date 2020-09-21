Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü araç filosuna 10 arazi aracı eklendi.

Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, araç teslim töreninde, araç filosunu daha da güçlendirdiklerini söyledi.

Arazi koşullarına uygun araçlar alındığını ifade eden Yıldız, ormancılık faaliyetlerinin ve yangına ilk müdahale hizmetlerinin daha süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacaklarını belirtti.

Kura ile araçların bölge şeflerine teslim edildiğini aktaran Yıldız, "Arazi koşullarında yapılan ormancılık faaliyetlerimize cevap veremeyen eski araçların yerine Orman Genel Müdürlüğümüz araç gönderdi. İşletme müdürlüğümüze tahsis edilen yeni araçlarımız ile ormancılık faaliyetlerimizi ve orman yangınlarına acil müdahale çalışmalarımızı daha etkin bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Orman teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kura ile şeflere araçlar teslim edildi.