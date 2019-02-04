Son Dakika Haberleri: Demirköy Orman Üretimi Tevziat Toplantısı Yapıldı

Demirköy Orman Üretimi Tevziat Toplantısı Yapıldı

14 dakika önce

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce orman üretimi tevziat toplantısı yapıldı.

Demirköy Orman Üretimi Tevziat Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce orman üretimi tevziat toplantısı yapıldı.

Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki kooperatifler ve köy muhtarları katıldı.

Orman ürünleri üretim faaliyetlerine ilişkin köylülere üretim yapacakları bölgeler tevdi edildi.

Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, Demirköy'ün orman varlığı açısından önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Orman ürünleri üretiminde de sayılı bölgelerden biri olduğunu ifade eden Yıldız, üretim kalitesi ve kapasitesinin her yıl daha da arttığını belirtti.

Vatandaşların da orman üretimine büyük destek ve katkı sağladığını aktaran Yıldız, orman tevziatının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda, daha sonra iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA

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