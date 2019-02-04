Demirköy Orman Üretimi Tevziat Toplantısı Yapıldı

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce orman üretimi tevziat toplantısı yapıldı.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce orman üretimi tevziat toplantısı yapıldı.



Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki kooperatifler ve köy muhtarları katıldı.



Orman ürünleri üretim faaliyetlerine ilişkin köylülere üretim yapacakları bölgeler tevdi edildi.



Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, Demirköy'ün orman varlığı açısından önemli bir bölge olduğunu söyledi.



Orman ürünleri üretiminde de sayılı bölgelerden biri olduğunu ifade eden Yıldız, üretim kalitesi ve kapasitesinin her yıl daha da arttığını belirtti.



Vatandaşların da orman üretimine büyük destek ve katkı sağladığını aktaran Yıldız, orman tevziatının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Toplantıda, daha sonra iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme

Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı

İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti