Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler - Son Dakika

Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler

33 dakika önce

Tutuklu HDP eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabı sahneye taşındı. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş tiyatroyu izlemek için bir araya gelip fotoğraf çekildiler. Fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş Şişli'deki Yıldız Kenter tiyatrosunda, Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu izledi.

CHP'Lİ VE HDP'Lİ İSİMLER BERABER

Devran'ı sahneye taşıyan sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin'e ise Talat Yeşil ve Cemal Özkan enstrümanlarıyla eşlik etti. Tiyatro gösterimine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sanatçı Kadir İnanır, CHP ve HDP'li yöneticiler de katıldı.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter'dan Trend Topic olan olayla ilgili binlerce kişi yorum yaptı.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Aygül Demirtaş bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktardı. Hastaneye sevki için 7 gündür başvuruda bulunduklarını ancak sevkin gerçekleştirilmediğini belirten Demirtaş, "Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar" dedi.

Aygül Demirtaş'ın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler
HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Genel durumu iyidir

Selahattin Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:49 
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