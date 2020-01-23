Demirtaş, Le Point dergisine konuştu: 'Batı, Erdoğan'ın şantajına boyun eğdi' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Demirtaş, Le Point dergisine konuştu: 'Batı, Erdoğan'ın şantajına boyun eğdi' - Son Dakika Dünya

Demirtaş, Le Point dergisine konuştu: 'Batı, Erdoğan'ın şantajına boyun eğdi'

19 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş, “Batı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şantajına boyun eğdiği” görüşünü dile getirdi.

Demirtaş, Le Point dergisine konuştu: 'Batı, Erdoğan'ın şantajına boyun eğdi', System.String[]

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş, "Batı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şantajına boyun eğdiği" görüşünü dile getirdi.


Türkiye'de cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, Fransız Le Point dergisine verdiği demeçte, iç siyasete ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:04 
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