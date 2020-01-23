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Demirtaş, Le Point dergisine konuştu: 'Batı, Erdoğan'ın şantajına boyun eğdi'
19 dakika önce
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş, “Batı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şantajına boyun eğdiği” görüşünü dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:04
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