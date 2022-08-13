Babacan'ın Yozgat Mitingi Öncesi Alana Erdoğan'ın Fotoğrafı Asıldı… Mehmet Emin Ekmen: "Türk Demokrasisi Açısından Üzücü"

İşte 9 seçim anketinin ortalaması! En büyük sürprizi hiç beklenmedik parti yaptı

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: FATİH NAZIM EFE

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Yozgat mitingi öncesi alana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posterinin asıldığı görüldü. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "3 gündür belediye başkanını, AK Parti il başkanını arkadaşlarımız arıyor; 'Şu fotoğrafı indirir misiniz?' İndirmiyorlar. Bizde bir Türk bayrağıyla onun önünü kapatmaya çalıştık. Maalesef AK Parti'nin geldiği bu noktada, doğrudan ya da dolaylı engellemelere tevessül etmesi Türk demokrasisi açısında üzücü" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üçüncü mitingini bugün Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda yapacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingin yapılacağı meydana asılan fotoğrafı yurttaşlar ve partililer tarafından tepkiyle karşılandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Erdoğan'ın fotoğrafının üç gün önce asıldığını ve ısrarlara rağmen indirilmediğini söyledi. Ekmen, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 1 ay önce Yozgat mitingimizi ilan ettik, bizim ilanımızdan çok sonra Sayın Cumhurbaşkanı Çorum'a gelme kararı aldı. Sayın Cumhurbaşkanı Çorum'a gelince bütün kaymakamlar, valiler o civardaki bütün araçları kiralama yoluna gittiler. Biz ilçelerdeki ve köylerdeki arkadaşlarımızı taşıyamaz hale geldik. 3 gün önce hatta 4 gün önce bu meydanda bir konser yaptılar şu gördüğünüz bayrakları astılar. 3 gündür belediye başkanını, AK Parti il başkanını arkadaşlarımız arıyor; 'Şu fotoğrafı indirir misiniz?' İndirmiyorlar. Bizde bir Türk bayrağıyla onun önünü kapatmaya çalıştık. Maalesef AK Parti'nin geldiği bu noktada, doğrudan ya da dolaylı engellemelere tevessül etmesi Türk demokrasisi açısında üzücü. Üçüncü mitingimizde ilk defa meydan alabiliyoruz. Yozgat valisine ve emniyet müdürüne teşekkür ediyoruz. Bu meydanın dolup taşacağını tahmin ediyoruz. Meydanın yarısı dolmuş durumda kalan sürede bu meydan dolup taşacaktır."