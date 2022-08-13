Babacan'ın Yozgat Mitingi Öncesi Alana Erdoğan'ın Fotoğrafı Asıldı… Mehmet Emin Ekmen: "Türk Demokrasisi Açısından Üzücü" - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan'ın Yozgat Mitingi Öncesi Alana Erdoğan'ın Fotoğrafı Asıldı… Mehmet Emin Ekmen: "Türk Demokrasisi Açısından Üzücü"

13.08.2022 18:11

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Yozgat mitingi öncesi alana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev posterinin asıldığı görüldü. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “3 gündür belediye başkanını, AK Parti il başkanını arkadaşlarımız arıyor; ‘Şu fotoğrafı indirir misiniz?’ İndirmiyorlar. Bizde bir Türk bayrağıyla onun önünü kapatmaya çalıştık. Maalesef AK Parti’nin geldiği bu noktada, doğrudan ya da dolaylı engellemelere tevessül etmesi Türk demokrasisi açısında üzücü” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: FATİH NAZIM EFE

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Yozgat mitingi öncesi alana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posterinin asıldığı görüldü. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "3 gündür belediye başkanını, AK Parti il başkanını arkadaşlarımız arıyor; 'Şu fotoğrafı indirir misiniz?' İndirmiyorlar. Bizde bir Türk bayrağıyla onun önünü kapatmaya çalıştık. Maalesef AK Parti'nin geldiği bu noktada, doğrudan ya da dolaylı engellemelere tevessül etmesi Türk demokrasisi açısında üzücü" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üçüncü mitingini bugün Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda yapacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingin yapılacağı meydana asılan fotoğrafı yurttaşlar ve partililer tarafından tepkiyle karşılandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Erdoğan'ın fotoğrafının üç gün önce asıldığını ve ısrarlara rağmen indirilmediğini söyledi. Ekmen, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 1 ay önce Yozgat mitingimizi ilan ettik, bizim ilanımızdan çok sonra Sayın Cumhurbaşkanı Çorum'a gelme kararı aldı. Sayın Cumhurbaşkanı Çorum'a gelince bütün kaymakamlar, valiler o civardaki bütün araçları kiralama yoluna gittiler. Biz ilçelerdeki ve köylerdeki arkadaşlarımızı taşıyamaz hale geldik. 3 gün önce hatta 4 gün önce bu meydanda bir konser yaptılar şu gördüğünüz bayrakları astılar. 3 gündür belediye başkanını, AK Parti il başkanını arkadaşlarımız arıyor; 'Şu fotoğrafı indirir misiniz?' İndirmiyorlar. Bizde bir Türk bayrağıyla onun önünü kapatmaya çalıştık. Maalesef AK Parti'nin geldiği bu noktada, doğrudan ya da dolaylı engellemelere tevessül etmesi Türk demokrasisi açısında üzücü. Üçüncü mitingimizde ilk defa meydan alabiliyoruz. Yozgat valisine ve emniyet müdürüne teşekkür ediyoruz. Bu meydanın dolup taşacağını tahmin ediyoruz. Meydanın yarısı dolmuş durumda kalan sürede bu meydan dolup taşacaktır."

YORUMLAR
500
Adalet Bakanı Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi'ni ziyaret etti Adalet Bakanı Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi'ni ziyaret etti Adalet Bakanı Bozdağ, Akdağmadeni'ndeki toplu açılış töreninde konuştu: (2) Adalet Bakanı Bozdağ, Akdağmadeni'ndeki toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Kaynak: ANKA

Mehmet Emin Ekmen, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'ın Yozgat Mitingi Öncesi Alana Erdoğan'ın Fotoğrafı Asıldı… Mehmet Emin Ekmen: 'Türk Demokrasisi Açısından Üzücü' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
17:33 Arkadaşını kurtarmak için çaya atlayan Eyyüp hemşirenin cansız bedeni 64 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 18:11:06. #1.12#
SON DAKİKA: Babacan'ın Yozgat Mitingi Öncesi Alana Erdoğan'ın Fotoğrafı Asıldı… Mehmet Emin Ekmen: "Türk Demokrasisi Açısından Üzücü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement