Babacan, Van'da Patlama Sonucu Yaralanan Çocuğu Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika
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Babacan, Van'da Patlama Sonucu Yaralanan Çocuğu Hastanede Ziyaret Etti

06.08.2022 19:30

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van Başkale’de 26 Temmuz günü bir patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki H.E.’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van Başkale'de 26 Temmuz günü bir patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki H.E.'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van Başkale'de 26 Temmuz günü bölgeye önceden yerleştirilmiş bir patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki H.E.'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Babacan, H.E.'nin babasıyla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Babacan, Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesi Başhekimi ile telefonda görüşerek H.E.'nin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

H.E'nin babası, geçmiş olsun dileklerini ileten Babacan'a olayı şöyle aktardı:

"BİLİNCİ YERİNDE DEĞİL. SAĞ BEYİN HASAR GÖRMÜŞ"

"Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sayın başkanım. Bize sahip çıktığınız için çok sağ olun. Patladığı yerde askerimiz de var. Orada yanında iki küçük çocuk var. Askerlere 'Bize yardım edin' diye seslenmiş. Tabii asker de korkmuş, o da diyor mayın bölgesidir, gitmeyelim. Kimse yardım etmemiş orada. Köylüler sırtına almışlar, 4-5 saat çekmiş. Benim tek isteğim, komutanlarımız orada bir müdahale edebilirdi. Bir ambulans uçak, helikopter isteyebilirdi. Bu çocuk, korkusundan annesi almış, kardeşi almış ben de Van'daydım bana telefon açtılar geç gittim, 5-6 saat çekti. Karakola bilgi verdiler gelmedi hiç yardım etmediler yani.  Bilinci yerinde değil. Bazen gözlerini açıp bize bakıyor. Sağ beyin hasar görmüş. 3 parça şarapnel parçası kalmış. Elini kaybetmiş."

"CANI SAĞ, ÖNEMLİ OLAN O"

Babacan da acılı babaya, "Canı sağ, önemli olan o. İnşallah doktorlarımız da yeterli ihtimamı gösterirler" dedi. Daha sonra Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesi'nin başhekimiyle de telefonda görüşen Babacan, konuşmasını "Başhekim 'Patlamayla basınca dayalı bir kanaması vardı. Onu ameliyatla çözdük. Parça kafatasında. Toparlıyor' diyor" diye aktardı.

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Kaynak: ANKA

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