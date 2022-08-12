Cem Avşar'dan Uludere ve Hilal Belediye Başkanlarının Görevden Alınmamasına Tepki: "Ak Parti Belediyeciliği, Bir 'Rant/Suç Belediyeciliği'ne Dönüştü"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından cezalandırılan AKP'li Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek'in görevden alınmamasına tepki gösterdi. Avşar, "Geldiğimiz noktada AK Parti belediyeciliği, 'Gönül Belediyeciliği' adı altına bürünen bir 'Rant/Suç Belediyeciliği'ne dönüşmüştür" dedi.

AKP'li Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek'e, 6 Ocak 2022'de 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet' suçlarından hapis cezası verildi. Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'ndan Ürek ve Benek'in görevden alınmasını istedi. Ancak aradan yedi ay geçmesine rağmen Ürek ve Benek hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cezalara rağmen iki belediye başkanı ile fotoğraf vermesine tepki gösterdi. Avşar'ın bugün yazılı açıklama şöyle:

"SOYLU, ADETA ADLİ MERCİLERE GÖZDAĞI VEREREK MEYDAN OKUMAKTADI: Uludere ve Hilal belediyesi başkanlarıyla görüşme gerçekleştiren ve beraber basına fotoğraf veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, adeta adli mercilere gözdağı vererek meydan okumaktadır. Mahkeme kararına rağmen 7 aydır görevden alınmayan belediye başkanları, sırtlarını İçişleri Bakanı'na mı yaslamaktadır? Genellikle suçlu şahıslarla fotoğraflarına şahit olduğumuz İçişleri Bakanı, suçlarını bile bile neden AK Partili belediye başkanlarını korumaktadır?

İÇİŞLERİ BAKANI'NIN KARARLARI HUKUKUN ÜSTÜNDE MİDİR: Muhalif belediyeler söz konusu olduğunda henüz mahkeme süreci dahi gerçekleşmeden sadece bir iddianame ile muhalif belediye başkanlarını görevden alan İçişleri Bakanı, mevzu bahis AK Partili belediyeler olunca suça neden göz yummaktadır? 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçe gösterilerek görevden alma, sadece muhalif belediye başkanları için mi geçerlidir? 'Siz yapın, mahkeme kararı arkanızdan gelsin' düsturu ile hareket eden İçişleri Bakanı'nın kararları hukukun üstünde midir?

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ, 'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ' ADI ALTINA BÜRÜNEN BİR 'RANT/SUÇ BELEDİYECİLİĞİ'NE DÖNÜŞMÜŞTÜR: Bugüne dek insan kaçakçılığından rüşvete, ihalecilikten torpile kadar çeşitli iddialara karışan birçok AK Partili belediye başkanı, iktidar gücüne yaslanarak korundu. Hiçbirisi bir cezai işleme maruz kalmadı. Dahası, iktidarın suçu tespit edilen belediye başkanlarına verdiği bu cesaret, işin dozunu kaçırdı. Geldiğimiz noktada AK Parti belediyeciliği, 'Gönül Belediyeciliği' adı altına bürünen bir 'Rant/Suç Belediyeciliği'ne dönüşmüştür.

YARGI KARARI OLMADAN KEYFİ BİÇİMDE ATANAN KAYYUM UYGULAMALARINI KALDIRACAĞIZ: DEVA Partisi iktidarında hukukun üstünlüğü korunacak. Milletin iradesi ile seçilip yetkisini kötüye kullananlar karşısında hukuki süreçler işleyecek. Rant odaklı, taraflı, iki yüzlü anlayışa son vereceğiz. Yargı kararı olmadan keyfi biçimde atanan kayyum uygulamalarını kaldıracağız. Milletin iradesine saygı göstereceğiz."