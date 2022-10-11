Demokrat Parti'den Gökçek Hakkında Suç Duyurusu... Enginyurt: "Melih Gökçek, Devri Sabık Yaratacak, Senden ve Ailenden Hesap Soracağız" - Son Dakika
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Demokrat Parti'den Gökçek Hakkında Suç Duyurusu... Enginyurt: "Melih Gökçek, Devri Sabık Yaratacak, Senden ve Ailenden Hesap Soracağız"

11.10.2022 15:42

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Enginyurt, “Bu zamana kadar hesap vermedin, hesaptan kaçtın. Bugün tarihe not düşüyoruz. Bugün vermezsen Melih Gökçek, yarın hesap vereceksin ve Demokrat Parti olarak sonuna kadar takipçisiyiz ve devri sabık yaratacak, senden ve ailenden hesap soracağız” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Enginyurt, "Bu zamana kadar hesap vermedin, hesaptan kaçtın. Bugün tarihe not düşüyoruz. Bugün vermezsen Melih Gökçek, yarın hesap vereceksin ve Demokrat Parti olarak sonuna kadar takipçisiyiz ve devri sabık yaratacak, senden ve ailenden hesap soracağız" dedi.

DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Enginyurt, şunları söyledi:

"MELİH GÖKÇEK, DEVRİ SABIK YARATACAK, SENDEN VE AİLENDEN HESAP SORACAĞIZ"

"Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek, çocuklarının FETÖ'nün okullarında okutan, karısının ismine FETÖ'ye okul yaptıran, hırsızlık, yolsuzluğun tavan yaptığı Melih Gökçek…Bu zamana kadar hesap vermedin, hesaptan kaçtın. Demokrat Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla suç duyurusunda bulunuyoruz. Melih Gökçek, Ankapark başta olmak üzere; yolsuzlukların, hırsızlıkların, FETÖ'nün, Türkçe Olimpiyatları'nın ve parsel parsel sattığın Ankara'nın hesabını vereceksin. Bugün tarihe not düşüyoruz. Bugün vermezsen Melih Gökçek, yarın hesap vereceksin ve Demokrat Parti olarak sonuna kadar takipçisiyiz ve devri sabık yaratacak, senden ve ailenden hesap soracağız."

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Kaynak: ANKA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Melih Gökçek, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokrat Parti'den Gökçek Hakkında Suç Duyurusu... Enginyurt: 'Melih Gökçek, Devri Sabık Yaratacak, Senden ve Ailenden Hesap Soracağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demokrat Parti'den Gökçek Hakkında Suç Duyurusu... Enginyurt: "Melih Gökçek, Devri Sabık Yaratacak, Senden ve Ailenden Hesap Soracağız" - Son Dakika
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