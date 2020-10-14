Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Babacan'a ziyaret - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Babacan'a ziyaret

14.10.2020 14:01
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Babacan'a ziyaret, System.String[]

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Uysal ve Babacan, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Babacan, Uysal'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, görüşmeye her iki partiden heyetlerin de eşlik ettiğini söyledi.

Görüşmede, ülkenin farklı problemlerini ve güncel konuları değerlendirdiklerini belirten Babacan, birçok alanda sorunların olduğunu, bunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Gültekin Uysal da hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını hem de bu vesileyle koronavirüsü atlatan Babacan'a geçmiş olsun dilemek için geldiklerini dile getirdi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve tepkilere neden olan "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımına değinen Uysal, "Anayasa Mahkemesi üyesi bir hakime yakışmayacak üslup içindeki tavrı, sonrasında ona karşı yanlışta yarışan kurumlar görüntüsü çıkması ülke için zafiyet oldu kanaatindeyim." diye konuştu.

Açıklamaların ardından genel başkanlar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Babacan, "Anayasa Mahkemesi üyesinin attığı twit sonrasında yaşanan tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, ülkenin hukuki güvenliği istikrarı açısından en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Al Babacan, şu değerlendirmede bulundu:

"Anayasa Mahkemesi anayasa sistemimiz üzerinde en üst yargı organıdır. Bu yargı organın aldığı kararlar tüm yargıyı da yürütme organına da yani hükümeti de bağlar hatta meclisinin çıkardığı kararlar anayasaya aykırı ise o açıdan meclisi de bağlar.

Akşamdan beri yaşanan diğer polemiklere bakacak olursak, bunlar memleketin sorunları çözecek işler değildir. Bunlar eski Türkiye'nin kalıntıları. Boş işler açıkçası. Bu ülkenin sorunları büyük. Ben herkesi acilen hukuk devleti sınırları içerisinde kalmaya davet ediyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Babacan'a ziyaret - Son Dakika

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