Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 askere 'korkaklık' suçundan idam cezası - Son Dakika
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 askere 'korkaklık' suçundan idam cezası

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti\'nde 66 askere \'korkaklık\' suçundan idam cezası
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2 yorum

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde isyancılarla çatışırken mevzilerini terk edip kaçmakla suçlanan 66 asker, korkaklık, isyan ve emirlere uymama suçlarından idama mahkum edildi. Askeri mahkemede yargılanan 71 askerden 4'ü beraat ederken, 1'ine 10 yıl hapis cezası verildi. Ülkede 20 yıllık idam cezası moratoryumunun 2024'te kaldırılmasının ardından, 2025 başından bu yana 381 asker hakkında idam kararı verildi. Ancak henüz resmi bir infaz gerçekleştirilmedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerel basında yer alan haberlere göre, en az 66 asker korkaklık, isyan ve emirlere uymama suçlamalarıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

Kararlar, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletine bağlı Walikale kentinde bulunan askeri mahkemede 71 askerin yargılandığı davanın ardından açıklandı.

Mahkeme, 4 askerin beraatine karar verirken 1 askeri de 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ordu, yargılamanın ülkenin doğusundaki silahlı gruplarla mücadele eden birlikler arasında disiplini artırmayı hedeflediğini bildirdi.

MEVZİLERİNİ TERK ETMEK VE KAÇMAKLA SUÇLANDILAR

Bölge onlarca yıldır çatışmalara sahne oluyor. Hükümet güçleri ile M23 grubunu da kapsayan isyancı koalisyonu Ulusun Yeniden Kuruluşu İçin Cephe (FRN) arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Askerlerin 20 Ekim'de Walikale'de tutuklandığı bildirildi. Söz konusu askerler, FRN savaşçılarıyla yaşanan çatışmalar sırasında mevzilerini terk etmek ve kaçmakla suçlandı.

Kongo ordusunun M23 dahil olmak üzere silahlı gruplara karşı yürüttüğü askeri harekat, birlikler içindeki disiplinsizlik ve organizasyon eksikliği nedeniyle uzun süredir olumsuz etkileniyor.

Hükümet, komşu Ruanda'yı M23 grubunu desteklemekle defalarca suçladı. Ruanda ve isyancılar bu iddiayı reddetti. Ordu, profesyonellik ve disiplin eksikliği nedeniyle eleştirilirken askerler de düşük maaşlar ve yetersiz ekipmandan şikayet ediyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 askere 'korkaklık' suçundan idam cezası

20 YILLIK İDAM CEZASI MORATORYUMU KALDIRILMIŞTI 

Geçen ay da 27 asker, isyancılarla yaşanan çatışmalar sırasında cepheden çekildikleri gerekçesiyle benzer korkaklık suçlamalarından idam cezasına çarptırılmıştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mart 2024'te ordu içindeki hainlerin temizlenmesi gerektiğini belirterek 20 yıllık idam cezası moratoryumunu kaldırdı. Hükümet, idam cezasının silahlı gruplara katılan, isyan çıkaran, vatana ihanet eden ve savaş suçu işleyen kişiler için de geçerli olacağını açıkladı.

İdam cezasının yeniden getirilmesi kararı insan hakları örgütleri tarafından eleştirildi. Moratoryumun kaldırılmasından bu yana resmi bir infaz gerçekleştirilmedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 askere 'korkaklık' suçundan idam cezası

 2025 BAŞINDAN BU YANA 381 ASKERE İDAM CEZASI VERİLDİ

Fransız yayın kuruluşu RFI tarafından derlenen verilere göre, 2025 başından bu yana en az 507 asker mahkum edildi ve bunlardan 381'ine idam cezası verildi.

Ekim 2025'te eski Kongo Başkanı Joseph Kabila, savaş suçları ve vatana ihanet dahil çeşitli suçlamalarla gıyabında idam cezasına mahkum edildi. Kabila suçlamaları reddetti ancak kendisini savunmak için mahkemeye gelmedi. Kabila daha sonra FRN'nin lideri olarak ilan edildi.

Kaynak: BBC
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • BARBAROS BARBAROS:
    Taktik için çekilebilir ama cepheden kaçmak bizim Ülkemizde Dinimizde Irkımızda Kültürümüzde büyük bir suçtur. Cezası malum.... 0 0
  • rff75vdpzp rff75vdpzp:
    yav mermisi bitmişse yada kuşatılmış ise bir geri cepheye geçecek bu normal bir durum. 0 0 Yanıtla
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