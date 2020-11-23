Demre'de ağaçlar şaşırdı, sonbaharda çiçek açtı - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde sıcak havaya aldanan meyve ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığı gündüzleri 27- 28 derece civarında seyreden Demre'de birçok meyve ağacı da sıcak havaya kanıp, kasım ayında çiçek açtı. Demre- Kaş karayolu kıyısında bulunan yabani armut, yeni dünya, elma, nar ve keçiboynuzu ağaçları çiçek açtı. Elma ağacı meyveye dururken, çiçek açan ağaçlarda arılar polen toplamaya başladı.

Çiçek açan ağaçları inceleyen ziraat mühendisi Burcu Çarban, "Sıcaklıklar 27- 28 derece civarında seyrediyor. Bundan dolayı meyve ağaçlarımız erken çiçek açmış oldu. Daha doğrusu şaşırdılar. Baharda açmaları gerekiyordu. Bölgemize bu tür güzellikler katıyor bu yüksek sıcaklıklar. Dört mevsim zaten sıcaklıkları yaşıyoruz. Herkesi de bu güzellikleri görmek için bekliyoruz bölgemize" diye konuştu.İlçe sakini Sibel Alpugan ise, "Kış mevsimi kapımızda. Ama Antalya 'nın Demre ilçesinde baharı yaşıyoruz" dedi.

Beymelek Taş Evler'de portakal bahçesi bulunan Osman Güngör de, "Gördüğünüz gibi tarihi Beymelek Taş Evler bahçemizdeki portakal ağaçlarımız bugün kasım ayında çiçek açmış durumda. Normalde nisan ayında açan çiçekler, havaların sıcak gitmesi, ağaçların aldanması nedeniyle kasımda açmış durumda. Hatta açan çiçekler de meyveye oturmuş. Üstelik bu bulunduğumuz yer denizden 170 metre yüksekliktedir. Bence iklim değişikliğinin burada bir anlamı var. Buna hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum" diye konuştu.