Son Dakika Haberleri: Demre'de Vatandaşlara Bez Çanta Dağıtımı Yapıldı

Demre'de Vatandaşlara Bez Çanta Dağıtımı Yapıldı

50 dakika önce

Demre Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla ikinci kez bez çanta dağıtımı yaptı.

Demre'de Vatandaşlara Bez Çanta Dağıtımı Yapıldı, System.String[]
Demre Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla ikinci kez bez çanta dağıtımı yaptı.

Belediye Başkanı Süleyman Topcu, AK Parti Demre Gençlik ve Kadın Kolları İlçe Başkanları ile birlikte vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez alışveriş çantasını halk pazarında vatandaşlara dağıttı. Bez çanta dağıtımının devam edeceğini kaydeden Başkan Topcu, "Biz de Demre Belediyesi olarak, çevre kirliliğinin önlenmesi adına sıfır atık projesine destekte bulunmak amacı ile çalışmamızı başlattık. Şu an semt pazarında vatandaşlarımıza ikinci kez doğa dostu bez alışveriş çantası dağıtımını yapıyoruz. İnşallah çevre kirliliğinin engellenmesi noktasında çalışmalarımızı genişleterek devam ettireceğiz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:47 Kaynak: İHA

Süleyman Topcu, Demre Belediyesi, Demre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Sahte Konsolosluk Binası Açıp, 12 Bin Euroya Vatandaşlık Sattılar Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı

Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:37:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demre'de Vatandaşlara Bez Çanta Dağıtımı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]