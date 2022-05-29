Deneme amaçlı yetiştirdiği "aronya"yı Nevşehir'de yaygınlaştırmaya çalışıyor - Son Dakika
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Deneme amaçlı yetiştirdiği "aronya"yı Nevşehir'de yaygınlaştırmaya çalışıyor

29.05.2022 12:02

Emekli olduktan sonra Nevşehir'de tarıma yönelen 58 yaşındaki Ahmet Katılmış, dört yıldır arazisinde "süper meyve" olarak adlandırılan aronya yetiştiriyor.

Emekli olduktan sonra Nevşehir'de tarıma yönelen 58 yaşındaki Ahmet Katılmış, dört yıldır arazisinde "süper meyve" olarak adlandırılan aronya yetiştiriyor.

Ahmet Katılmış, uzun yıllar farklı kentlerde özel sektörde çalıştıktan sonra 10 yıl önce emekli oldu. Doğup büyüdüğü Göre beldesine yerleşen Katılmış, ülke ve bölge ekonomisine katkı sunabilmek amacıyla yaptığı araştırmanın ardından şehir dışından getirttiği 90 aronya fidanını toprakla buluşturdu.

Ertesi yıl meyve hasadına başlayan Katılmış, geçen dört yıllık süreçte hem elde ettiği ürünleri hem de 200'ü aşkın fidanı beldedeki diğer üreticilere ve vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Yöredeki 10 çiftçi de Katılmış'tan aldıkları aronyaları toprakla buluşturarak üretime başladı.

Katılmış, AA muhabirine, meyvenin, yüksek besin ve ekonomik değeri sayesinde tercih edilebileceğini belirtti.

Bölgede görülen patates siğili hastalığı nedeniyle bu ürüne olan ilginin azalmasının ardından iklim ve toprak yapısı ile örtüşen aronyanın alternatif olabilmesi için çaba harcadığını anlatan Katılmış, yörede pek bilinmeyen bir ürünü tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Eylül ayından itibaren yapacağı hasatla ilk kez piyasaya açılmayı planlayan Katılmış, bu meyveden ürettiği sirke ve reçeli yurt dışına da pazarlayabilmek için marka tescili yaptırdığını anlattı.

KOP'tan hibe desteği alacak

Yurt dışındaki arkadaşlarına gönderdiği sirke ve reçelin beğenildiğini kaydeden Katılmış, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yaptığı başvurunun onay aldığını, gelecek ay 2 bin 500 fidanı da hibe olarak alıp üretim alanını artıracağını dile getirdi.

Meyvenin zahmet gerektirmeyen bakımı sayesinde düşük maliyetle üretilebildiğini anlatan Katılmış, şöyle konuştu:

"Bölgeye uygun ağaçları bulmak için araştırma yaptık. 4 yıl önce Bursa'dan getirdiğim fidanlarla başladık. Bölgeye tam uyum sağladı. Soğuğa dayanıklı, meyvesi bol, hastalığı yok, maliyeti düşük. Bölge için alternatif ürün olabilir. Zahmetsiz bir meyve, yılda sadece birkaç defa su verilerek ürün alınıyor. Ekonomik değeri de yüksek. Bölgede patates üretimi topraktaki hastalık nedeniyle yapılamıyor. Arazinin birçoğu boş. Bu ürün boş arazilerde değerlendirilse aileleri rahat ettirecek gelir de sağlar. En önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Her aile evine üç beş fidan dikerse sağlıklı bir nesil olacak. Sosyal medya hesaplarımızda ürünü anlatıyoruz. Hasat döneminde bahçemize gelenler meyve yiyebiliyor. Diğer dönemlerde donmuş ürünlerden ikram ediyoruz. İsteyene fide dağıtıyoruz. Herkes faydalansın diye çalışıyoruz. İşçilik sadece ot temizliği, çevresini çapalıyoruz. Üç yaşındaki bir fide ortalama 4 kilogram meyve veriyor. Piyasada kilogramı geçen yıl 100 liraydı."

Katılmış, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun bu meyvenin gelecek yıllarda yöreyle özdeşleşebileceğini sözlerine ekledi.

Deneme amaçlı yetiştirdiği aronya yı Nevşehir'de yaygınlaştırmaya çalışıyor
Deneme amaçlı yetiştirdiği aronya yı Nevşehir'de yaygınlaştırmaya çalışıyor
Deneme amaçlı yetiştirdiği aronya yı Nevşehir'de yaygınlaştırmaya çalışıyor
Deneme amaçlı yetiştirdiği aronya yı Nevşehir'de yaygınlaştırmaya çalışıyor

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Kaynak: AA

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