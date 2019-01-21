Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

1 saat önce

Batman'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Batman'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Batman'da 94 yükümlü, 50 okulda yürütülecek bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Atilla ve Denetim Serbestlik İl Müdürü Nedim Kılıç, çalışmanın yürütüldüğü okullardan Batman Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Vali Şahin, bu tür çalışmalara her zaman önem verdiklerini belirterek, özellikle köy okullarına da ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili destek sunacaklarını söyledi.

Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede de, okulların geleceğin teminatı olan çocukların yetiştiği yerler olduğunu dile getirerek, her türlü yardımı başta okulların hak ettiğini düşündüğünü aktardı.

Okullara yönelik hassas olunması gerektiğini dile getiren Dede, "Teşkilat olarak elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Denetimli Serbestlik Müdürüyle de konuştuk. Özellikle yaz tatilinde de denetimli serbestlik kararı bulunan yükümlüler aracılığıyla okulların çok büyük bir kısmını, özellikle de köy okullarının bakım ve onarımını gözden geçirmek istiyoruz. Boya çalışmasında belediye, TSO ve Ticaret Borsasının da katkıları oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Denetimli Serbestlik İl Müdürü Nedim Kılıç da yarıyıl tatili boyunca 50 okulda kurdukları ekiplerle çalışma yapacaklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:40 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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