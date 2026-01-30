Denetimli Serbestlikte Trajik Düşüş

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne imza atmak için gelen 26 yaşındaki Savaş Güzel, iddiaya göre 5'inci kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Güzel'in cansız bedeni binada görevli personel tarafından olaydan 2 gün sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerinde bulunan Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında meydana geldi. "Yaralama" suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel, rutin imza işlemi için müdürlüğe geldi. İşlemlerini tamamlayan Güzel, iddiaya göre 5'inci kattan aşağı inmek için asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.

Olayın üzerinden geçen 2 günün ardından binada görevli personel, olayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Savaş Güzel'in cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği kesinleşen Güzel'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesinin kayıp ihbari nedeniyle her yerde aranan gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.