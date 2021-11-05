Deniz dağına çarpan ABD denizaltısının komutanlarının görevine son verildi - Son Dakika

Hint pasifik bölgesinde suya iniş sırasında deniz dağına çarpan ABD'ye ait "USS Connecticut" adlı denizaltının komutanlarının görevden alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD donanmasından yapılan açıklamada, 2 Ekim'de deniz dağına çarpan denizaltının mürettebatının çarpışmayı önleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, komutan Cameron Aljilani ve diğer iki komutanın görevine son verildiği kaydedildi.

Donanma yetkilileri, geminin deniz dağına nasıl çarptığına dair henüz bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin olayla ilgili net bir açıklama yapması ve "provokasyonu durdurması" gerektiğini aktardı.

Eski İngiliz Kraliyet Donanması denizaltı kaptanı Ryan Ramsey, USS Connecticut'un çok modern bir denizaltı olduğunun altını çizerek, kazaya ilişkin şaşkınlığını dile getirdi.

Daha önce, "Denizaltı güvenli ve istikrarlı bir durumda. USS Connecticut'ın nükleer tahrik tesisi ve alanları etkilenmedi, tamamen çalışır durumda. Denizaltının geri kalanına verilen hasarın boyutu değerlendiriliyor." bilgisi paylaşılmıştı.