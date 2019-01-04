Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 35 Gözaltı

Ankara'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde olan 35 astsubay gözaltına alındı.

Ankara'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde olan 35 astsubay gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde, diğerleri hakkında daha önce idari işlem yapılan 35 astsubayın, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ve örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri saptandı. FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun hala aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi.



Özkan ARSLAN/ANKARA,

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli

Dünya Siyaset Tarihine Geçti! MHP Lideri Bahçeli, Başka Partiye Oy Verecek

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü

Yeniçağ Yazarı Selim Demirağ, Mansur Yavaş'ın Açıkladığı Anketi Paylaştı: AK Parti'nin Anketlerinde 8-9 Puan Önde