Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 35 Gözaltı
24 dakika önce
Ankara'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde olan 35 astsubay gözaltına alındı.
Ankara'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde olan 35 astsubay gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde, diğerleri hakkında daha önce idari işlem yapılan 35 astsubayın, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ve örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri saptandı. FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun hala aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi.
Özkan ARSLAN/ANKARA,
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:26 Kaynak: DHA
Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli
Dünya Siyaset Tarihine Geçti! MHP Lideri Bahçeli, Başka Partiye Oy Verecek
FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü
Yeniçağ Yazarı Selim Demirağ, Mansur Yavaş'ın Açıkladığı Anketi Paylaştı: AK Parti'nin Anketlerinde 8-9 Puan Önde