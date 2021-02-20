Deniz manzarası pahalıya patladı - Son Dakika

Deniz manzarası pahalıya patladı
20.02.2021 17:32
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişi para cezasına çarptırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişi para cezasına çarptırıldı.
Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kdz. Ereğli'de ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş çıkış bölgeleri ve sahil bandında trafik denetleme noktalarında uygulamalar sürüyor. İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'in de bizzat katıldığı denetimlerde, İlçeye bağlı Köseağzı mevkisinde kısıtlamayı ihlal eden 3 kişi yakalandı. Güzel havayı fırsat bilen 3 kişiye kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK
Son Dakika Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Kız kardeşini kurtarmaya çalışırken donan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni imajıyla eski halinden eser bırakmadı Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınama mesajına Bahçeli'den ilk yorum: Şifreli mesajlarla devleti suçluyor Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu Ormanda cesedi bulunan genç kızın dikkat çeken paylaşımı: Korku kimseyi ölümden döndürmez